Президент ФК "Урал" считает, что Егоров не исправит проблемы судейства за три тура РПЛ

В пятницу состоялось заседание исполкома РФС. Президент союза Александр Дюков сообщил, что Егорову дано время до 19-го тура РПЛ изменить негативную ситуацию, связанную с судейством. Матчи 19-го тура пройдут с 6 по 8 декабря.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не успеет исправить ситуацию с судейством до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Таким мнением Иванов поделился с ТАСС.

"За три тура нельзя решить все проблемы, - сказал Иванов. - Человек не решал их в течение 1,5 лет на своей должности, а тут меньше месяца дано, это смешно, мне кажется. Бывает, что у человека не получилось, так нужно встать и признать это, тебя же за это уважать будут. Если у нас в клубе футболисты встанут и скажут мне, что я их не устраиваю, то я отойду в сторону - я не смогу работать в клубе без доверия игроков".

"Есть команды, которые страдают от судейского произвола. Понятно, что Александр Валерьевич [Дюков] у всех начальник, но зачем ему такое сейчас говорить, учитывая тот факт, что все клубы выразили недоверие работой Егорова", - добавил Иванов.

Егоров занимает пост главы департамента судейства и инспектирования с 23 мая 2018 года.