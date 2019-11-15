РУСАДА опровергло обвинения в махинациях в допинговом скандале в Чувашии

Независимая комиссия (рабочая группа) была создана с тем, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Итог своей работы она представила в пятницу в ТАСС. В докладе, в частности, говорится о доказанном факте причастности ряда сотрудников РУСАДА к махинациям с доказательствами при получении свидетельских показаний. Комиссия призвала РУСАДА вычислить "оборотней" в своих рядах.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опровергло причастность своих сотрудников к махинациям в допинговом скандале в Чувашии, о чем заявила независимая комиссия по итогам собственного расследования этого дела. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"У наших сотрудников нет полномочий правоохранительных органов, - сказала Пахноцкая. - Если кто-то считает, что с ним поступили несправедливо, то он может обратиться по "горячей линии" в РУСАДА и рассказать о проблемной ситуации. Поэтому эти объяснения не могут быть ничем доказаны".

"К тому же надо понимать, что есть стороны заинтересованные, а есть незаинтересованные. Когда дело было на этапе расследования и не было передано в обработку результатов, любая антидопинговая организация - лицо незаинтересованное. Для того, чтобы принуждать кого-то формировать эти истории, должен быть мотив, которого просто не было. Поэтому мы опровергаем эти обвинения, никаких "оборотней" у нас нет".

В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.