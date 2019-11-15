Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

РУСАДА опровергло обвинения в махинациях в допинговом скандале в Чувашии

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что никаких "оборотней" в организации нет
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опровергло причастность своих сотрудников к махинациям в допинговом скандале в Чувашии, о чем заявила независимая комиссия по итогам собственного расследования этого дела. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Независимая комиссия (рабочая группа) была создана с тем, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Итог своей работы она представила в пятницу в ТАСС. В докладе, в частности, говорится о доказанном факте причастности ряда сотрудников РУСАДА к махинациям с доказательствами при получении свидетельских показаний. Комиссия призвала РУСАДА вычислить "оборотней" в своих рядах.

На эту тему
РУСАДА сомневается в независимости комиссии по допинговому скандалу в Чувашии

"У наших сотрудников нет полномочий правоохранительных органов, - сказала Пахноцкая. - Если кто-то считает, что с ним поступили несправедливо, то он может обратиться по "горячей линии" в РУСАДА и рассказать о проблемной ситуации. Поэтому эти объяснения не могут быть ничем доказаны".

"К тому же надо понимать, что есть стороны заинтересованные, а есть незаинтересованные. Когда дело было на этапе расследования и не было передано в обработку результатов, любая антидопинговая организация - лицо незаинтересованное. Для того, чтобы принуждать кого-то формировать эти истории, должен быть мотив, которого просто не было. Поэтому мы опровергаем эти обвинения, никаких "оборотней" у нас нет".

В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
Вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, третьими - выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС