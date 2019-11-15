Синицина и Кацалапов считают, что ритм-танец на Гран-при в Москве не был их максимумом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, считают, что прокат ритм-танца на этапе Гран-при в Москве не является их пределом. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Танцевальные дуэты представили короткие программы на этапе в Москве в пятницу. Синицина и Кацалапов, которые менее недели назад одержали первую в карьере победу на этапе Гран-при в китайском Чунцине, получили за свой прокат 86,09 балла, что стало их лучшим результатом в сезоне, и занимают промежуточное первое место.

"Мы в целом довольны прокатом, было очень круто кататься дома, родные стены помогают, никаких лишних мыслей, только мы вдвоем, - сказал Кацалапов. - Наверное, без видимых ошибок выступили, возможно, были помарки, уровни мы еще не видели. Улучшаться можно бесконечно, это стопроцентно не наш предел, будем дальше работать, сейчас выдохнем и будем готовиться к произвольной программе".

Также фигуристы отметили, что не задумывались о проблемах с акклиматизацией после возвращения из Китая. "Не думали об этом, нелегко, но у нас такой соревновательный режим, - сказал Кацалапов. - Отдых пару дней будет после того, как мы, надеюсь, хорошо откатаем произвольную программу. Все нормально".

Дуэты представят произвольные программы в субботу.