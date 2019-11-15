Лука Банки покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 15 ноября. Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" итальянец Лука Банки покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду в июле этого года, сменив американца Роберта Доневальда.

"Спасибо, Лука! "Локомотив-Кубань" и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества", - говорится в сообщении.

В сезоне-2018/19 Банки возглавлял греческий АЕК, с которым одержал победу в Межконтинентальном кубке. Также он работал в клубах "Олимпия Милан" и "Сиена", с которыми по разу побеждал в чемпионате Италии, и немецком "Бамберге". В Евролиге лучшим результатом Банки является выход в четвертьфинал с "Олимпией Миланом".

В текущем сезоне "Локомотив-Кубань" занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав три победы и потерпев два поражения. В группе B Еврокубка краснодарская команда потерпела пять поражений в семи матчах и занимает пятое место в таблице.