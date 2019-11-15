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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Бестемьянова: Синицина и Кацалапов заслуженно лидируют после ритм-танца на Гран-при

На этапе в Москве российский дуэт получил за короткую программу 86,09 балла

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заслуженно лидирует после исполнения ритм-танца на московском этапе Гран-при по фигурному катанию - прокат спортсменов получился просто замечательным. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Российский дуэт получил за свой прокат 86,09 балла - это лучший результат Синициной и Кацалапова в сезоне. Вторыми с отрывом почти в четыре балла идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,56), на третьем месте Сара Уртадо и Кирилл Халявин (Испания) - 72,01. Российский дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занимает шестое место (67,04), их соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин располагаются на седьмой строчке (66,52).

"Сегодня было особенно интересно посмотреть на Синицину и Кацалапова, канадцев Гиллес и Пурье, порадовали Шпилевая и Смирнов. Вика с Никитой катались лучше, чем всегда - особенно Никита, который сегодня просто полностью отпустил эмоции, - подчеркнула Бестемьянова. - В чем еще стоит поработать, так это над финстепом, но это - уже нюансы".

На этапе Гран-при в Китае, прошедшем на прошлой неделе, действующие чемпионы России Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали победителями этапа серии. Фигуристы являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019).

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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