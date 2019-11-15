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Евро-2020

Мартинес: сборная России по футболу прибавила по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020

В субботу в Санкт-Петербурге состоится матч отборочного турнира между сборными России и Бельгии
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавляет от матча к матчу в течение отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

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Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск. В матче первого тура отборочного турнира в марте 2019 года бельгийская команда в Брюсселе переиграла россиян со счетом 3:1.

"Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян", - отметил Мартинес.

Сборная Бельгии уже играла на стадионе в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира 2018 года, в полуфинале бельгийцы уступили французам (0:1), а в матче за третье место переиграла англичан (2:0). "Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин мы тут добились. Но у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра мы сможем победить", - сказал Мартинес.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
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