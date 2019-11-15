Орсер: Медведева заслужила хорошее выступление в короткой программе в Москве

Фигуристки представили короткие программы на московском этапе в пятницу. Медведева получила 76,93 балла и занимает первое место. Этот этап стал для нее вторым в нынешнем сезоне, ранее она выступила на турнире в канадской Келоуне, где из-за ряда ошибок в короткой программе стала пятой.

"Я рад за нее, она все сделала правильно, вдохновилась атмосферой, которая была великолепной, - сказала Орсер. - На этапе в Канаде у нас была очень хорошая произвольная программа, но до этого нам пришлось пережить не самые лучшие 24 часа после короткой, которая принесла ей очень много разочарований. Я понимал, что она не была собой в том прокате. И она заслужила кататься так хорошо, как сегодня, и я уверен, что это будет поворотным моментом".

"Она не заслужила кататься так, как в Канаде, потому что готовилась гораздо лучше, - добавил специалист. - Она достойна того, что произошло сегодня. Теперь надо подготовиться к завтрашнему дню. Она может откататься в произвольной даже лучше, чем на этапе в Канаде".

Женщины представят произвольные программы в субботу.