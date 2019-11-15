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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Орсер: Медведева заслужила хорошее выступление в короткой программе в Москве

Российская фигуристка занимает первое место после короткой программы на московском этапе Гран-при
Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заслужила такое удачное выступление, как в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Об этом журналистам сообщил тренер спортсменки Брайан Орсер.

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Фигуристки представили короткие программы на московском этапе в пятницу. Медведева получила 76,93 балла и занимает первое место. Этот этап стал для нее вторым в нынешнем сезоне, ранее она выступила на турнире в канадской Келоуне, где из-за ряда ошибок в короткой программе стала пятой.

"Я рад за нее, она все сделала правильно, вдохновилась атмосферой, которая была великолепной, - сказала Орсер. - На этапе в Канаде у нас была очень хорошая произвольная программа, но до этого нам пришлось пережить не самые лучшие 24 часа после короткой, которая принесла ей очень много разочарований. Я понимал, что она не была собой в том прокате. И она заслужила кататься так хорошо, как сегодня, и я уверен, что это будет поворотным моментом".

"Она не заслужила кататься так, как в Канаде, потому что готовилась гораздо лучше, - добавил специалист. - Она достойна того, что произошло сегодня. Теперь надо подготовиться к завтрашнему дню. Она может откататься в произвольной даже лучше, чем на этапе в Канаде".

Женщины представят произвольные программы в субботу.

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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