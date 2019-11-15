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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристка Медведева не знает, когда планирует завершать карьеру

19-летняя спортсменка не загадывает наперед в вопросе завершения карьеры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева не загадывает наперед в вопросе завершения карьеры. Об этом она сообщила на пресс-конференции после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

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19-летняя Медведева набрала в короткой программе 76,93 балла и занимает первое место. Фигуристка работает с канадским тренером Брайаном Орсером.

"Я, наверное, года три еще назад не думала, как будет выглядеть моя жизнь, у меня случились такие перемены, что я даже представить не могла, - сказала Медведева. - Даже не думала, что окажусь в Канаде, каждый день я стараюсь делать все, что от меня зависит, в силу своего здоровья. Если тело будет позволять, то будь мне хоть 38 лет, я буду выходить на лед, потому что это моя любовь, я делаю это всю жизнь, нет точного возраста завершения карьеры, пока есть силы бороться - надо продолжать".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира и Европы.

Женщины представят произвольные программы в субботу.

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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