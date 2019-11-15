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Сборные по футболу

Тренер Казакевичс: удаление в матче с молодежной сборной РФ лишило латвийцев контригры

Встреча квалификации чемпионата Европы 2021 года завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Раннее удаление в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года между молодежными сборными России и Латвии по футболу повлияло на ход игры. Об этом в пятницу журналистам заявил старший тренер сборной Латвии Дайнис Казакевичс.

В пятницу молодежная сборная России на "Ростов-Арене" обыграла команду Латвии со счетом 2:0. На 28-й минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Иво Минкевичс.

"Безусловно, мы расстроены, в первую очередь ходом игры, потому что раннее удаление в принципе лишило нас реальной контригры и довольно существенно скорректировало наш план на матч", - сказал Казакевичс, добавив, что сборная России "полностью переиграла" его команду.

"Играя очень долго и много без мяча, много обороняясь, тратя очень много сил в отборе [мяча], нам не хватило свежести и быстрых контратак", - добавил он.

Молодежная сборная России находится на первой строчке в пятой отборочной группе, набрав 11 очков в пяти матчах. Следующую игру россияне проведут 19 ноября в гостях с сербами.

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