Фигуристка Медведева заявила, что не хотела бы соревноваться с мужчинами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева не заинтересована в участии в соревнованиях наравне с мужчинами. Об этом она сообщила на пресс-конференции после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Ранее другая российская фигуристка Александра Трусова, владеющая четверными прыжками, заявила, что хотела бы попробовать свои силы в состязаниях с фигуристами-одиночниками.

"Сразу скажу, что нет, я не хотела бы кататься с мужчинами, я люблю женское фигурное катание, это безумно красиво, - сказала 19-летняя Медведева. - Надеюсь, что люди приходят смотреть, как мы легко и красиво делаем элементы, ну и плюс мы красивые, на нас много блесток. Я считаю, что женское одиночное катание должно оставаться женским, а мужское - мужским. Но было бы интересно, если было бы какое-то выступление - наверное, показательное".

Медведева лидирует на этапе Гран-при в Москве после короткой программы, набрав 76,93 балла, на втором месте Трусова (74,21), на третьем - американка Мэрайя Белл (67,11). Женщины представят произвольную программу в субботу.