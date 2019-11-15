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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Возобновление карьеры напомнило фигуристке Столбовой долгожданное возвращение домой

Спортсменка выступает в парном катании на этапе Гран-при в Москве после перерыва в карьере

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года в парном катании российская фигуристка Ксения Столбова, вернувшаяся в спорт после перерыва в карьере на этапе Гран-при в Москве, сравнила первое выступление с возвращением домой после долгой разлуки. Об этом Столбова рассказала журналистам после выступления.

Столбова стала чемпионкой Игр в Сочи в командном турнире в паре с Федором Климовым, также спортсмены завоевали серебро Олимпиады-2014 в индивидуальных соревнованиях. После Игр пара распалась - Столбова посвятила некоторое время восстановлению здоровья после травм, после чего решила попробовать свои силы в паре с новым партнером Андреем Новоселовым. За короткую программу на Гран-при в Москве пара получила 68,74 балла.

"Я просто счастлива кататься, - рассказала Столбова, отвечая на вопросы о первых ощущениях на льду после перерыва. - Я здесь, в Москве, начинала свой путь в серии Гран-при, и сейчас я как дома, и это очень круто - не передать словами. Ощущения такие, что ты возвращаешься после долгой поездки домой - тут знакомое тепло, уют, запахи, я даже не ожидала такого".

Отвечая на вопрос ТАСС о задачах, которые спортсмены поставили себе на предстоящий сезон, Столбова ответила: "Глобальная задача - работать над собой и над своими чистыми прокатами, радовать болельщиков и себя. Следующим стартом будет чемпионат России".

Новоселов отметил атмосферу соревнований: "Просто сумасшедшая атмосфера, большая поддержка публики, хорошая организация - все это очень здорово. Что касается нашего выступления, то я допустил ошибку на элементе, в котором мы были уверены".

"Думаю, просто перегорел, - считает Столбова. - Мы же еще ни разу не выступали. Сегодня вышли, встали в начальную позу и полностью абстрагировались от происходящего. Но на дорожке шагов услышали овации, и тут уже начали "топить".

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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