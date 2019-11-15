Галактионов: вратарь Максименко может сыграть в следующем матче молодежной сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Вратарь молодежной сборной России по футболу Александр Максименко, который не сыграл в пятницу в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой Латвии, может принять участие в следующей встрече. Об этом в пятницу сообщил журналистам старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Молодежная сборная России победила команду Латвии со счетом 2:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Матч прошел на "Ростов-Арене" в Ростове-на-Дону. Ворота команды защищал Матвей Сафонов.

"У нас два очень сильных голкипера, и я считаю, что у нас очень сильная вратарская позиция, и Саша Максименко, и Матвей Сафонов показывают, что на сегодняшний день действительно являются лидерами в своих клубах ("Спартаке" и "Краснодаре" соответственно - прим. ТАСС). И то, что сегодня игру начал Матвей, - это был наш выбор, это ни в коем случае не говорит о том, что мы недовольны Максименко, он потрясающе тренируется, очень хорошо работает, и, возможно, получит свой шанс в следующей игре", - отметил тренер.

По словам Галактионова, во время матча у сборной России было много моментов. "У нас было достаточно большое количество моментов, которые надо реализовывать, и, безусловно, есть некая неудовлетворенность от того, что мы эти голы не забиваем, хотя создаем шансы и доводим до группы атаки, были прекрасные эпизоды", - отметил тренер, подчеркнув, что это станет "пищей для размышлений и для дальнейшей работы".

Молодежная сборная России находится на первой строчке в пятой отборочной группе, набрав 11 очков в пяти матчах. Следующую игру россияне проведут 19 ноября в гостях с сербами.