Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 15 ноября. Сборная Финляндии по футболу одержала крупную победу над командой Лихтенштейна со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

Забитыми мячами отметились Яссе Туоминен (21-я минута) и Теему Пукки (63, с пенальти, 75). В другом матче группы J сборная Греции в гостях обыграла команду Армении - 1:0. В турнирной таблице сборная Финляндии, набрав за тур до окончания квалификации 18 очков, обеспечила себе второе место и участие в чемпионате Европы. Первой идет команда Италии (24 очка), ранее уже отобравшаяся на европейское первенство, третьими идут греки (11), четвертыми - футболисты из Армении, пятыми - из Боснии и Герцеговины (по 10), шестыми - из Лихтенштейна (2).

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции и Чехии. Сборная Финляндии ранее никогда не играла в финальной части чемпионатов Европы и мира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.