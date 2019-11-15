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Еврокубки

ЦСКА победил "Фенербахче" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 88:70
Игроки ЦСКА Дэрран Хиллиард и "Фенербахче" Ян Веселы Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Дэрран Хиллиард и "Фенербахче" Ян Веселы
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 88:70 победил турецкий "Фенербахче" в домашнем матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 5112 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в его активе 31 очко. У "Фенербахче" больше всех очков набрал защитник Костас Слукас (20).

В последних четырех матчах Евролиги подопечные Димитриса Итудиса одержали две победы и потерпели два поражения. Для "Фенербхаче" этот проигрыш стал четвертым в пяти последних встречах в турнире.

ЦСКА находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть побед и два поражения. "Фенербахче" занимает 15-е место, одержав две победы и потерпев шесть поражений.

В следующем матче ЦСКА сыграет 20 ноября на выезде с испанской "Басконией". "Фенербахче" в тот же день встретится на выезде с испанской "Барселоной".

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