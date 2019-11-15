Зуева: фигуристы Тарасова и Морозов улучшают качество катания от турнира к турниру

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов повышают качество катания и исполнения элементов от турнира к турниру, работая над взаимодействием и пониманием друг друга. Об этом по окончании выступления спортсменов в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве рассказала тренер Марина Зуева, с которой фигуристы готовились к нынешнему сезону.

Тарасова и Морозов занимают после короткой программы второе место, набрав 76,81 балла, на первом месте идут россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,14), третьи - соотечественники Ксения Столбова и Андрей Новоселов (67,74).

"От старта к старту качество исполнения их элементов повышается. В этом году их программы абсолютно другого свойства и качества, в них очень много совместных заходов, переходов, взаимодействий - для Вовы с Женей это новое, все это требует времени. Без взаимодействий, без совместных усилий такие программы, как у них, уже не выкатать. Сегодня они сделали хорошо парные элементы, но немножко выдохнули и ошиблись", - рассказала Зуева.

Специалист отметила, что в целом ей нравится короткая программа спортсменов: "Мне очень нравится, как они исполняют "Болеро", нравятся их костюмы. Просто нужно еще работать - пара будет отличная. Что касается оценок, то у судей есть правила, и безупречное катание оценивается безупречными оценками".

Спортивные пары представят произвольную программу 16 ноября.