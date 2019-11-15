Глава РУСАДА Ганус не согласен с выводами рабочей группы о махинациях в организации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил несогласие с выводами независимой рабочей группы под руководством юриста Артема Пацева о причастности ряда сотрудников организации к махинациям. Об этом он сказал ТАСС.

Независимая рабочая группа (комиссия) была создана кабинетом министров Чувашии с тем, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Итог своей работы рабочая группа представила в пятницу в ТАСС. В докладе, в частности, говорится о доказанном факте причастности ряда сотрудников РУСАДА к махинациям с доказательствами при получении свидетельских показаний. Комиссия призвала РУСАДА вычислить "оборотней" в своих рядах.

"Выводы этого доклада в очередной раз показывают, что у правительства Чувашии есть намерение воспрепятствовать нормальному ходу расследования. Спортивное правительство Чувашии сделало ложные выводы, эта ситуация отражает ложные подходы в решении проблем", - сказал Ганус.

Выводы - субъективные и необоснованные

Он назвал группу псевдонезависимой и упрекнул ее в дискредитации работы РУСАДА. Ганус отметил, что авторы доклада безосновательно указывают на нарушения сотрудниками агентства процессуальной части сбора доказательств.

"Создание этой группы инициировано правительством Чувашии, таким образом, выводы, которые они сделали, - субъективные. Плюс ее руководитель [Артем Пацев] является управляющим партнером организации, юрист которой представляет интересы спортсменов. Как можно считаться независимыми и сравнивать себя с комиссиями Ричарда Макларена, Дика Паунда, Гюнтера Янгера? Они просто несопоставимы, как по участникам, так и по инициаторам", - сказал Ганус.

"Большая часть доклада направлена на дискредитацию РУСАДА, а не на выявление предпосылок и причин", - подчеркнул он.

В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии, по спортсменам которого планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Основную вину за нарушение антидопинговых правил рабочая группа возложила на врачей, которые по причине низкой квалификации использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные инфузии, объем которых превышал разрешенный предел.

Спортсмены Чувашии будут обеспечены антидопинговой поддержкой

При этом рабочая группа, по мнению Гануса, упустила масштаб происшедшего и роль самих спортивных властей Чувашии.

"Группа указала на якобы недостаточность образовательной активности РУСАДА, очевидно не представляя реального положения дел. Это лишний раз подтверждает, что министру спорта и его команде Республики Чувашия необходимо работать над этим вопросом. На сайте РУСАДА достаточно образовательных форматов, достаточно сказать, что за три месяца до конца года наши образовательные онлайн-программы охватили более 100 тысяч спортсменов и специалистов", - рассказал Ганус.

Глава РУСАДА еще раз заявил, что до окончания расследования организация пока не намерена подписывать договор о сотрудничестве с Чувашией, о чем говорится в рекомендации рабочей группы.

"Вызывают вопросы обоснованность и основания дачи подобных рекомендаций со стороны так называемой "независимой" группы в адрес РУСАДА. При этом антидопинговой поддержкой РУСАДА будут обеспечены спортсмены Чувашии, но это и ответственность спортивных властей, представители которых не торопятся посещать наши образовательные форматы. Кроме того, РУСАДА не скандалит со спортивными властями Чувашии, мы последовательно и профессионально выполняем свою работу в соответствии с установленными нормами и стандартами. О том, как нашу работу воспринимают спортивные власти Чувашии и их представители, остается только сожалеть, но если они не содействуют работе РУСАДА, не нужно мешать нам работать, когда спортивные власти Чувашии это поймут, тогда и заключим соглашение", - отметил Ганус.