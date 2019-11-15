Бойкова и Козловский не хотели сниматься с короткой программы после падения перед стартом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, не собирались сниматься с короткой программы этапа Гран-при в Москве после падения партнера на раскатке перед стартом соревнований. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

Бойкова и Козловский получили 80,14 балла и занимают после короткой программы первое место. На раскатке перед короткой программой Козловский совершил падение и ударился о борт.

"Не рассчитали разбег на подкрутку, потому что первый раз нам не удалось ее тоже попробовать - создали бы еще более травматичную ситуацию с другой парой, - сказал Козловский. - На выезде была большая скорость, не получилось вписаться в поворот, но такое случается, некоторые ощущения после падения остались, но на них не стоит сетовать, что-то оправдывая, мыслей сняться не было. Наши девочки иногда катаются с такими проблемами, а тут бы я, такой здоровый мужик, сказал - ой, у меня ребро болит".

Также фигуристы рассказали о своих впечатлениях от выступления в короткой программе. "В целом элементы все были сделаны, в конце помарки смазали впечатления, - сказала Бойкова. - Завтра будет произвольная программа, будет больше концентрации. Будем настраиваться на завтра".

Соревнования завершатся в субботу.