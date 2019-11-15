Урманов: Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при уже на первых секундах

Медведева лидирует после короткой программы, набрав 76,93 балла, на втором месте идет россиянка Александра Трусова - 74,21, на третьем - американка Мэрайя Белл (67,11).

"Женя начала свою программу, и уже на первых 15-20 секундах я про себя сказал - второй оценкой она уже выиграла - красиво, чувственно, - рассказал Урманов. - Это профессиональное понимание того, что спортсмен должен доносить до зрителя на ледовой площадке. Это то, до чего, хотелось бы, доходил каждый спортсмен. Это взрослое фигурное катание, и не важно, женское оно или мужское, и это то, о чем всегда хочется говорить".

Урманов подчеркнул, что ему интересна история Медведевой: "Пусть меня раскритикуют, но я скажу - мне интересно видеть именно такую историю. И я очень рад за Женю Медведеву - продолжает сражаться, бороться, делает то, что она любит и хочет. И большое ей уважение за это. Прийти в женское одиночное настоящее катание и быть в нем на высочайшем уровне - это большая победа, и в этом есть большая правильность".

"Женя - большой молодец, она справилась со всем, что ей не удалось в короткой программе на предыдущем этапе в Канаде. Есть сложности и переживания, моменты, которые известны только ей самой, и она преодолела их и сделала все органично, четко, красиво, грамотно и хорошо. Это на данный момент достойное первое место, - считает собеседник ТАСС. - Причем я бы сказал, что она заслуживала даже чуть больших оценок, но это мое личное мнение".

Урманову интересно видеть истории спортсменов в развитии. "Женя из тех спортсменок, кто сделал для всех нас прошлую Олимпиаду, прошел чемпионаты Европы и мира, и она движется дальше. Эта история должна продолжаться, и те, кто думает так же, ждал сегодня, чтобы она вышла и прокатала от души, - сказал он. - Да, фигурное катание с его четверными прыжками будет развиваться, но всем нам хочется видеть спортсменов в развитии, есть истории, читая которые не хочется закрывать книгу".