"Спартак" надеется, что концепция РФС по развитию судейства улучшит работу арбитров

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" выразил надежду, что принятая исполкомом Российского футбольного союза (РФС) концепция развития судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

В пятницу прошло заседание исполкома РФС, на котором президент организации Александр Дюков объявил о назначении Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета организации, на этом посту он сменил Николая Левникова. По словам главы РФС, в сфере футбольного арбитража необходимо работать по нескольким направлениям - развивать систему обучения и подготовки судей-инспекторов, свести к минимуму споры, разработав однозначную систему трактовки эпизодов, разделить департамент судейства и инспектирования и судейский комитет РФС, а также создать рейтинг арбитров.

В "Спартаке" заявили, что клуб приветствует инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса. "Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства, - сказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. - Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках".

"Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", - добавил Цорн.