Обляков: латвийские футболисты агрессивно сыграли в матче с молодежной сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная Латвии агрессивно сыграла во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года по футболу с командой России. Такое мнение высказал журналистам в пятницу капитан молодежной сборной России Иван Обляков.

Сборная России выиграла у команды Латвии со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2021, который прошел на стадионе "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону.

"С ними неприятно играть, противная команда. Они в прессинге агрессивно играют", - сказал Обляков. Он добавил, что в целом латвийцы - неплохая команда и еще дадут бой сборной России на своем поле.

По словам вратаря сборной России Матвея Сафонова, команда допускала немало ошибок. "По большей части контролировали ход матча, но, как мне кажется, достаточно много ошибались для такого матча, должны были больше забивать", - отметил он.

По словам футболиста, в игре было много моментов, которыми футболисты не воспользовались. "Поэтому нельзя было расслабляться до последней секунды, ведь 2:0 - не самый комфортный счет", - пояснил он.

Молодежная сборная России находится на первой строчке в пятой отборочной группе, набрав 11 очков в пяти матчах. Следующую игру россияне проведут 19 ноября в гостях с сербами.