Фигуристка Тарасова отметила, что ей приятно выступать на родном льду

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, призналась, что ей всегда приятно выступать на родном льду. Об этом она рассказала журналистам в пятницу после короткой программы предпоследнего этапа Гран-при, который проходит в Москве.

Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве

По итогам короткой программы Тарасова и Морозова стали вторыми, набрав 76,81 балла, лидирует российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,14).

"На самом деле мы приехали заранее для акклиматизации и чувствуем себя прекрасно. Возвращение на родной лед всегда приятно, так что все в порядке. Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям, мы стараемся", - сказала Тарасова.

Тарасова и Морозов проводят второй этап в текущем сезоне, ранее в канадской Келоуне они стали третьими.