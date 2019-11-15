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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристка Тарасова отметила, что ей приятно выступать на родном льду

Российская фигуристка в паре с Владимиром Морозовым занимают второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, призналась, что ей всегда приятно выступать на родном льду. Об этом она рассказала журналистам в пятницу после короткой программы предпоследнего этапа Гран-при, который проходит в Москве.

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По итогам короткой программы Тарасова и Морозова стали вторыми, набрав 76,81 балла, лидирует российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,14).

"На самом деле мы приехали заранее для акклиматизации и чувствуем себя прекрасно. Возвращение на родной лед всегда приятно, так что все в порядке. Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям, мы стараемся", - сказала Тарасова.

Тарасова и Морозов проводят второй этап в текущем сезоне, ранее в канадской Келоуне они стали третьими.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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