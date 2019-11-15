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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Полное превосходство. Российские фигуристы лидируют во всех видах на Гран-при в Москве

В женском катании первой идет Евгения Медведева, в мужском - Александр Самарин, в парах - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах - Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский этап серии Гран-при, стартовавший на льду "Мегаспорта", продемонстрировал миру фигурного катания абсолютное доминирование россиян во всех видах программ. В женском одиночном катании первой идет Евгения Медведева, второй - Александра Трусова, в мужском одиночном катании первые три места занимают Александр Самарин, Дмитрий Алиев и дебютант турнира Макар Игнатов. В соревнованиях пар в лидерах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Евгения Медведева, казалось бы, уже распрощавшаяся с шансом на попадание в финал серии после не самого удачного выступления на этапе в Канаде с итоговым пятым местом, смогла без ошибок справиться с прокатом и обойти на старте вундеркинда четверных прыжков Александру Трусову. Медведева получила за свой прокат 76,93 баллов, Трусова - 74,21, американка Мэрайя Белл, идущая третьей, - 67,11.

В случае победы на московском этапе серии серебряный призер Игр в Пхёнчхане Медведева может попасть в финал Гран-при в Турине, однако многое будет зависеть от итогового расположения спортсменок по окончании шестого этапа серии в японском Саппоро. Усложняет задачу и контент основной соперницы Медведевой по московскому этапу Трусовой - у той в произвольной программе заявлены сразу четыре прыжка в четыре оборота.

Строить догадки, справится ли Трусова со своей задачей в субботу, сложно - ее короткая программа увенчалась как мелкими ошибками, так и совсем нехарактерными. Спортсменка упала еще до старта программы - оценки за это не снижают, однако это, безусловно, сказалось на настрое россиянки. Каким был эффект, сказать трудно, но сама Трусова в беседе с журналистами отметила - оплошность ее рассмешила и даже помогла собраться с мыслями: "Мне стало весело - это даже помогло".

Еще до старта этапа в Москве тренер Медведевой Брайан Орсер в разговоре с ТАСС высказал предположение, что спортсменка находится в своей наилучшей форме. Этот же тезис продублировала в Москве и сама фигуристка: "Я сейчас в лучшей форме за те полтора года, что мы работаем с Брайаном".

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Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов, комментируя выступление Медведевой, сказал - она пришла во взрослое катание, она борется, и делает то, что любит: "Прийти в женское одиночное настоящее катание и быть в нем на высочайшем уровне - это большая победа, и в этом есть большая правильность. Есть истории, читая которые, не хочется закрывать книгу".

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Два российских фигуриста - Александр Самарин и Дмитрий Алиев изначально должны были стать фаворитами домашнего этапа. За них говорили и сложность технического контента, и солидный темп, набранный ими по ходу сезона. Самарин был вторым на этапе серии в Гренобле, Алиев - третьим на этапе в Лас-Вегасе. Приятным бонусом стало и третье место дебютанта турнира - Макара Игнатова.

Самарин, несмотря на победу в короткой программе, предпочел воздержаться от громких слов, поблагодарив за поддержку болельщиков. Алиев своим прокатом доволен, хотя и не обошелся без недочетов: "Но в целом удовлетворен прокатом. Хотел раскрыться в дорожке, показать программу ярче и искреннее, но не получилось".

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Соревнования пар в короткой программе были примечательны сразу по двум пунктам. Во-первых, на лед "Мегаспорта" после долгого перерыва в карьере с новым партнером Андреем Новоселовым вышла олимпийская чемпионка Сочи Ксения Столбова. И не просто вышла - с первого захода пара смогла подняться на промежуточное третье место. "Я просто счастлива кататься, - сказала Столбова после проката. - Ощущения такие, что возвращаешься после долгой поездки домой - тут знакомое тепло, уют, запахи, я даже не ожидала такого".

Во-вторых, московский этап подарил столичному зрителю очередную серию противостояния сильнейших российских пар: Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Ранее фигуристы уже встречались на этапе в Канаде, где сильнее были Бойкова и Козловский.

На разминке перед короткой программой Козловский допустил необъяснимое падение, в результате которого сильно ударился о борт. После этого фигуристу пришлось потратить немало времени, чтобы прийти в себя. Однако в самом прокате пара выглядела практически безупречно и заслуженно захватила промежуточное лидерство. Прокат Тарасовой и Морозова безукоризненным не получился, из-за чего им не удалось подняться выше второго места.

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Тамара Москвина, тренер Бойковой и Козловского, в беседе с ТАСС лаконично прокомментировала лидерство своей пары: "Путь к лидерству очень долгий, и мы посмотрим, как по нему пойдем. У всех есть шансы, но надо дождаться, как они будут реализовываться".

"Улучшаться можно бесконечно"

Фавориты московского этапа в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов ожидания оправдали - они не только заняли первое место в короткой программе, но и в очередной раз улучшили свой личный рекорд в ритм-танце (86,09). Несмотря на это, фигуристы считают, что им пока не удалось показать свой максимум: "Улучшаться можно бесконечно, и это сто процентов не наш предел, - сказал Кацалапов. - Будем работать дальше - сейчас выдохнем и будем готовиться к произвольной [программе]".

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает промежуточное лидерство россиян совершенно заслуженным: "Вика с Никитой катались лучше, чем раньше, особенно Никита, который сегодня полностью отпустил эмоции. Над чем еще стоит поработать, так это над финстепом - но это уже нюансы".

Заключительный день соревнований стартует 16 ноября в 13:30 произвольной программой у мужчин. В 15:40 на лед выйдут танцевальные дуэты, в 17:30 - женщины. Завершат программу соревнований спортивные пары (19:45). Показательные выступления на московском этапе пройдут в воскресенье.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в МосквеМедведева, Евгения Армановна
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