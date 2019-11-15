Президента FISU Матыцина переизберут в субботу во время Генеральной ассамблеи организации

ТАСС, 16 ноября. Действующий президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин должен быть переизбран на пост во время Генеральной ассамблеи организации. Выборы состоятся в итальянском городе Турин.

Ассамблея началась в пятницу, участники уже успели принять в члены организации спортивную студенческую федерацию Восточного Тимора. Также было показано видеоприветствие президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который поблагодарил FISU за организацию соревнований. Матыцин же зачитал послание ассамблее от президента России Владимира Путина.

Во второй день ассамблеи все 174 члена организации проголосуют за состав нового исполнительного комитета. На 23 места в нем претендуют 44 кандидата. 10 национальных студенческих спортивных федераций также представили кандидатуры на должности трех вице-президентов организации, включая представителей Бразилии, Польши и Сенегала, которые сейчас занимают эти посты.

Выборы президента и еще трех руководителей FISU на ассамблее будут проведены на безальтернативной основе. Матыцин, первый вице-президент швейцарец Леонц Эдер, казначей Баясгалан Данзандорж (Монголия) и старший член исполкома Верена Бурк (Германия) сохранят свои посты до следующего заседания, которое пройдет в 2023 году. Все они были избраны четыре года назад в Лозанне (Швейцария).

Две Универсиады за один срок

55-летний Матыцин является доктором педагогических наук. С 2001 по 2006 год он был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а с 2006 по 2016 год - президентом этого университета. С 2009 по 2013 год Матыцин являлся заместителем главы оргкомитета летней Универсиады 2013 года в Казани, с 2007 по 2015 год - вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, почетным президентом которого стал в 2015 году, а с 2011 по 2015 год был первым вице-президентом FISU.

С 2018 года Матыцин является членом комиссии МОК по олимпийскому образованию. При нем в России была проведена зимняя Универсиада в Красноярске. В июле текущего года в споре за проведение летней Универсиады 2023 года победу одержал Екатеринбург.

Матыцин является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В этом списке значатся Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).