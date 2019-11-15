Сборная Дании по футболу победила команду Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы

ТАСС, 16 ноября. Сборная Дании по футболу победила команду Гибралтара в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Голы в матче забили Роберт Сков (12-я и 65-я минуты), Кристиан Гюткьер (47), Мартин Брэйтуэйт (51) и Кристиан Эриксен (85, 94). В другом матче группы D сборная Швейцарии дома победила команду Грузии (1:0).

В турнирной таблице сборная Дании занимает первое место с 15 очками в активе. На второй строчке расположились швейцарцы (14 очков), на третьей - ирландцы (12), на четвертом - грузины (8), а замыкают таблицу футболисты Гибралтара (0). Команды Ирландии и Дании определят, кто выйдет в финальную часть чемпионата Европы, в очном матче, которое состоится 18 ноября в Дублине. Сборная Швейцарии в последнем туре встретится с командой Гибралтара.

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили 12 команд. Среди них значатся сборные России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции, Чехии, Финляндии и Швеции.

Чемпионат Европы будет посвящен 60-летнему юбилею турнира и пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.