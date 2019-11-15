Тарпищев: теннисист Медведев получил важный опыт на Итоговом турнире в Лондоне

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев получил важный опыт на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу немец Александр Зверев победил Медведева со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в матче третьего тура и вышел в полуфинал турнира. "Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире. Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил", - сказал Тарпищев.

Первое место в группе Андре Агасси занял грек Стефанос Циципас, второе - Зверев, третье - испанец Рафаэль Надаль, четвертое - Медведев, который проиграл все три матча на турнире. В группе Бьорна Борга первым стал австриец Доминик Тим, вторым - швейцарец Роджер Федерер, третьим - серб Новак Джокович, четвертым - итальянец Маттео Берреттини. В полуфинале Зверев сыграет с Тимом, Федерер - с Циципасом, обе встречи пройдут 16 ноября.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, самым титулованным теннисистом является Федерер, побеждавший шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.