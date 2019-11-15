Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Тарпищев: теннисист Медведев получил важный опыт на Итоговом турнире в Лондоне

Россиянин проиграл все три матча на групповом этапе и не смог выйти в полуфинал
Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев получил важный опыт на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу немец Александр Зверев победил Медведева со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в матче третьего тура и вышел в полуфинал турнира. "Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире. Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил", - сказал Тарпищев.

Первое место в группе Андре Агасси занял грек Стефанос Циципас, второе - Зверев, третье - испанец Рафаэль Надаль, четвертое - Медведев, который проиграл все три матча на турнире. В группе Бьорна Борга первым стал австриец Доминик Тим, вторым - швейцарец Роджер Федерер, третьим - серб Новак Джокович, четвертым - итальянец Маттео Берреттини. В полуфинале Зверев сыграет с Тимом, Федерер - с Циципасом, обе встречи пройдут 16 ноября.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, самым титулованным теннисистом является Федерер, побеждавший шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Формула-1
Российский пилот "Формулы-1" Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Бразилии
Гонщик вылетел на 12-м повороте трассы "Интерлагос", врезавшись в барьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС