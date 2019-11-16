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Евро-2020

Самедов не видит причин, по которым сборная России по футболу не обыграла бы бельгийцев

Матч отборочного турнира чемпионата Европы Россия - Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге
Александр Самедов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Александр Самедов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна обыграть команду Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.

Матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", начало игры - 20:00 мск. Перед очной встречей команды занимают второе и первое места в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, досрочно обеспечив себе участие в финальной части.

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Коллективу под руководством главного тренера Станислава Черчесова для того, чтобы подняться на первую строчку в группе, нужно обыграть бельгийцев либо со счетом 2:0, либо с разницей в три мяча. Если встреча завершится победой россиян со счетом 3:1 (с таким же счетом бельгийцы выиграли первый матч между этими сборными, состоявшийся в марте в Брюсселе), тогда национальной команде нужно будет 19 ноября на выезде одержать как можно более крупную победу над сборной Сан-Марино, чтобы улучшить разницу забитых и пропущенных мячей по сравнению с бельгийцами, которые в этот же день дома встретятся с киприотами. В восьми матчах отборочного турнира сборная России забила 27 мячей, пропустив четыре, а бельгийцы отличились 30 раз, пропустив всего один гол, автором которого стал российский полузащитник Денис Черышев в мартовском матче.

"Сборной России по силам победить, - сказал Самедов. - Команда уже вышла [на чемпионат Европы], ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить. И те, и другие уже вышли на чемпионат Европы - будет открытая игра, в которой все возможно".

Завершивший карьеру летом 2019 года Самедов считает, что перед субботней игрой не стоит проводить параллели с матчем между сборными России и Бельгии на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Тогда национальная команда под руководством итальянца Фабио Капелло уступила со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 88-й минуте. Из 14 игроков, принимавших участие в той встрече, ни один не вызывался в команду в отборе на Евро-2020.

"Игра была пять лет назад, сейчас уже вообще другая сборная России. После этого была еще одна игра с бельгийцами (товарищеская встреча в Сочи в марте 2017-го завершилась со счетом 3:3 - прим. ТАСС). Это не имеет вообще никакого значения", - отметил он.

В сборной России есть, кем заменить Черышева и Головина

В ноябре за сборную России не сыграет полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев, который пропускает сбор национальной команды из-за травмы, полученной в расположении клуба. Как сообщил 15 ноября Черчесов, против бельгийцев также не сыграет выступающий в чемпионате Франции за "Монако" хавбек Александр Головин. Самедов считает, что тренерский штаб сборной справится с этими кадровыми проблемами.

"Думаю, их есть, кем заменить, тренерский штаб найдет [ответ], - сказал Самедов. - Понятно, что Юра Жирков, если не будет играть левого защитника, может подняться и сыграть выше. Головин - это большая потеря, но в середине есть, кем заменить, например Ильзатом Ахметовым".

По мнению бывшего полузащитника сборной России, тренерский штаб извлечет уроки из проигранного бельгийцам матча на старте отборочного турнира. "Тогда отбор только начинался, как я уже сказал, сейчас ничего не будет довлеть. В розыгрыше будет три очка и возможность побороться за первое место. Тренерский штаб, я уверен, сделал выводы и найдет способ, как реализовать их в игре", - резюмировал Самедов.

После восьми игр сборная России с 21 очком в активе занимает второе место в группе I. Лидирующая команда Бельгии набрала 24 очка, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

По состоянию на 16 ноября в финальный турнир чемпионата Европы пробились сборные России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции, Финляндии, Чехии и Швеции.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира состоится в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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