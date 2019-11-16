Роман Ротенберг: присутствие "Куньлуня" в КХЛ помогает ФХР изучить инфраструктуру ОИ-2022

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выступление китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" в Пекине облегчает работу Федерации хоккея России (ФХР) в плане изучения и тестирования инфраструктуры города для подготовки национальной сборной к Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Ранее глава штаба команды посетил спортивные и инфраструктурные объекты Олимпийских игр в Пекине.

"Наше преимущество в том, что мы уже работаем с китайцами, мы туда летаем и играем в КХЛ. Огромный плюс в том, что в лиге играет клуб из Китая - это дает нам возможность изучить город, подходы, инфраструктуру. Одним-двумя визитами тяжело все определить, а тут мы каждый год летаем, изучаем обстановку", - сказал Ротенберг.

По его словам, в дальнейшем российские представители планируют посмотреть одну из пекинских арен, на которой пройдут матчи хоккейного олимпийского турнира. "В феврале-марте работы по ее строительству обещают завершить. Возможно, на этой арене пройдут матчи КХЛ, и это хорошая возможность кандидатам в олимпийскую сборную поиграть на этой арене. Строится коробка размером 26х60 м и как только она будет готова, мы сразу приедем и посмотрим на нее", - отметил он.

Год назад сборная России перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане проводила сбор в городе Аньян недалеко от столицы Игр. "По сравнению с базой в Южной Корее, база в Пекине лучше по уровню, профессиональнее - там лучше зал, лед, в Южной Корее были вообще спартанские условия. По сравнению с Пхёнчханом, Пекин в плане логистики сложный город, но для нас на сегодняшний день главное - это база, организация питания, логистики, у нас организованы уже все графики. Важно подготовиться, изучить все детали, проанализировать риски, т. е. подойти к вопросу очень серьезно, поскольку у нас задача - в 10-й раз выиграть Олимпиаду, тем более у нас с канадцами по девять побед на Играх", - подчеркнул Ротенберг.

ФХР планирует, что в Пекине проведут матчи как олимпийская (команда ближайшего резерва), так и национальная команда. "Будем смотреть, чтобы национальная команда одну-две игры сыграла перед Олимпиадой, как это было в Южной Корее", - отметил первый вице-президент ФХР.