Путин считает, что Генассамблея FEI поможет укрепить взаимодействие в сфере спорта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие членам Международной федерации конного спорта (FEI). Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Отмечу, что Россия впервые принимает у себя Генеральную ассамблею FEI. Вижу в этом признание большого авторитета Федерации конного спорта России в мировом спортивном сообществе, ее значимой роли в приобщении людей разных возрастов к ценностям здорового и активного образа жизни, их всестороннем духовном и физическом развитии", - подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что ассамблея пройдет плодотворно и поможет укрепить международное сотрудничество в сфере спорта, а также связи FEI с Федерацией конного спорта России. Он отметил и вклад который FEI вносит в популяризацию конного спорта.

Участниками проходящей в Москве Генассамблеи FEI стали руководители национальных федераций конного спорта из 134 стран мира, всего прибыли 300 делегатов. Россию в ходе мероприятия представляет президент Федерации конного спорта России и член бюро FEI Марина Сечина.