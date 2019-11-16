Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Путин считает, что Генассамблея FEI поможет укрепить взаимодействие в сфере спорта

Ассамблея Международной федерации конного спорта проходит в Москве и завершится 19 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие членам Международной федерации конного спорта (FEI). Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Отмечу, что Россия впервые принимает у себя Генеральную ассамблею FEI. Вижу в этом признание большого авторитета Федерации конного спорта России в мировом спортивном сообществе, ее значимой роли в приобщении людей разных возрастов к ценностям здорового и активного образа жизни, их всестороннем духовном и физическом развитии", - подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что ассамблея пройдет плодотворно и поможет укрепить международное сотрудничество в сфере спорта, а также связи FEI с Федерацией конного спорта России. Он отметил и вклад который FEI вносит в популяризацию конного спорта.

Участниками проходящей в Москве Генассамблеи FEI стали руководители национальных федераций конного спорта из 134 стран мира, всего прибыли 300 делегатов. Россию в ходе мероприятия представляет президент Федерации конного спорта России и член бюро FEI Марина Сечина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Мостовой: гарантированное участие в ЧЕ-2020 раскрепостит россиян и бельгийцев
Бывший полузащитник сборной России считает, что матч с бельгийцами нельзя считать проверкой готовности россиян к участию в чемпионате Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС