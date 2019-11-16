Вдова боксера Дадашева работает с юристами в США над подачей иска к атлетической комиссии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина находится в США и ведет работу над подачей иска к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Вдова Максима находится в США и работает с юристами над подачей иска", - сказал собеседник агентства.