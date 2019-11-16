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ММА

Хукер или Ли могут стать следующим соперником россиянина Махачева в UFC

Поединок планируется провести в январе или феврале

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) могут стать американец Кевин Ли или новозеландец Дэн Хукер. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Ислам проведет бой в январе или феврале. Варианты соперников - Кевин Ли и Дэн Хукер", - сказал Магомедов.

Махачев в последнем поединке победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение. Ли одержал 18 побед и потерпел пять поражений, в активе Хукера 19 побед и восемь поражений.

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