Хукер или Ли могут стать следующим соперником россиянина Махачева в UFC

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) могут стать американец Кевин Ли или новозеландец Дэн Хукер. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Ислам проведет бой в январе или феврале. Варианты соперников - Кевин Ли и Дэн Хукер", - сказал Магомедов.

Махачев в последнем поединке победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение. Ли одержал 18 побед и потерпел пять поражений, в активе Хукера 19 побед и восемь поражений.