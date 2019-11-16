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Кубок мира по биатлону

Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на первые три этапа КМ

Кубок мира по биатлону сезона-2019/20 стартует 28 ноября в шведском Эстерсунде
Биатлонистка Светлана Миронова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Биатлонистка Светлана Миронова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на второй контрольной тренировке сборной России по биатлону, которая прошла в Тюмени.

Состав сборной России на первые три этапа Кубка мира формировался на основе результатов двух контрольных тренировок, в национальную команду попали четыре биатлонистки, набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах. Еще две спортсменки определятся в соответствии с решением тренеров сборной команды.

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В первом контрольном старте, который прошел в пятницу, Миронова также одержала победу. Таким образом, 25-летняя спортсменка сумела выполнить критерии отбора на первые три этапа Кубка мира. В число четырех лучших спортсменок также вошли Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина.

Ирина Старых и Екатерина Глазырина, также выполнившие критерии отбора, примут участие в Кубке IBU, поскольку они прошли только заключительный этап подготовки в составе сборной команды.

Ранее место в национальной команде гарантировала 34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, которая уже квалифицировалась на первые три этапа Кубка мира, поскольку по итогам прошлого сезона вошла в число 15 сильнейших в общем зачете (14-е место). Также на первом этапе Кубка мира по личной квоте выступит Виктория Сливко, которая стала победительницей общего зачета Кубка IBU сезона-2018/19. 25-летняя Сливко должна была принять участие в контрольных тренировках, однако не выступила из-за недомогания.

Миронова является победительницей и бронзовым призером чемпионата мира среди юниорок (эстафета и спринт, 2013 год). В ее активе также золотая медаль чемпионата Европы среди юниорок в гонке преследования и серебряная - в спринте (2014). Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 28 ноября по 8 декабря.

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Кубок мира по биатлону
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