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Летние олимпийские виды спорта

Тренерский штаб Бузато в сборной России по волейболу будет определен в ближайшее время

В четверг Серджио Бузато был утвержден на посту главного тренера женской национальной сборной по волейболу
Волейболистки сборной России EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Состав тренерского штаба женской сборной России по волейболу будет определен в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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В четверг президиум ВФВ утвердил итальянца Серджио Бузато на посту главного тренера женской национальной команды. 53-летний специалист будет работать со сборной России до завершения Олимпийских игр в Токио.

"Тренерский штаб будет определен в ближайшее время. При этом часть специалистов в нем будет сохранена", - сказал собеседник агентства.

"Очень важно взаимодействие главного тренера и всего тренерского штаба. Мы должны быть командой и единым целым - это важный фактор успеха", - добавил Бузато.

Бузато сменил на посту галвного тренера Вадима Панкова. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера сборной России, вместе с командой он занял третье место на Кубке мира.

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Летние олимпийские виды спорта
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