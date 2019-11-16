Тренерский штаб Бузато в сборной России по волейболу будет определен в ближайшее время

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Состав тренерского штаба женской сборной России по волейболу будет определен в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Серджио Бузато возглавил женскую сборную по волейболу и будет готовить команду к Олимпиаде

В четверг президиум ВФВ утвердил итальянца Серджио Бузато на посту главного тренера женской национальной команды. 53-летний специалист будет работать со сборной России до завершения Олимпийских игр в Токио.

"Тренерский штаб будет определен в ближайшее время. При этом часть специалистов в нем будет сохранена", - сказал собеседник агентства.

"Очень важно взаимодействие главного тренера и всего тренерского штаба. Мы должны быть командой и единым целым - это важный фактор успеха", - добавил Бузато.

Бузато сменил на посту галвного тренера Вадима Панкова. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера сборной России, вместе с командой он занял третье место на Кубке мира.