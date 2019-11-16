Эксперт: игра россиян на Кубке Дэвиса значительно изменится в случае отказа Медведева

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Хорватии и Испании. Медведев, который входит в состав сборной России, после завершения выступления на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, сообщил газете "Коммерсант", что пока не решил, сыграет ли он в Кубке Дэвиса.

"С Медведевым у команды одна игра, без него - другая, хотя [Андрей] Рублев сейчас на подъеме, а у [Карена] Хачанова - спад, но играть он может. Есть [Евгений] Донской, который умеет хорошо играть пару, но сложилась сейчас пара Рублев - Хачанов, от нее не удастся уйти", - сказал Камельзон.

Медведев проиграл все три матча в Лондоне - греку Стефаносу Циципасу, испанцу Рафаэлю Надалю и Александру Звереву из Германии. "До такого турнира нужно еще добраться, Медведев не имел практики игры в такой группе. Грех не видеть, что Медведев сделал в этом году большой скачок, что требует большого напряжения, в том числе и физических сил. Такой ненормальной физической готовности, как у Надаля, у него не оказалось, и ему придется еще поработать над многими моментами", - подчеркнул он.

В матче с Надалем Медведев вел со счетом 5:1 в решающей третьей партии, но в итоге проиграл. "Проигранный матч Надалю не вписывается ни в какие рамки, хотя известно уже 150 лет, что пока последний мяч не сыгран, ты еще матч не выиграл. Кроме величайшего таланта, есть еще и величайшая работа. У этого парня все впереди, трагедии нет", - отметил Камельзон.