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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Израильский фигурист Самохин из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Москве

После короткой программы спортсмен занимал 11-е место

ТАСС, 16 ноября. Даниэль Самохин, представляющий Израиль, снялся с этапа Гран-при в Москве из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы 21-летний спортсмен занимал 11-е место, имея в активе 56,94 балла.

Произвольную программу мужчины представят в субботу. В короткой программе российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места.

Самохин является двукратным чемпионом Израиля, также в его активе серебряная награда национального первенства и золото юниорского чемпионата мира.

Этап Гран-при в Москве завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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