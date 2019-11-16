Израильский фигурист Самохин из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Москве

ТАСС, 16 ноября. Даниэль Самохин, представляющий Израиль, снялся с этапа Гран-при в Москве из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы 21-летний спортсмен занимал 11-е место, имея в активе 56,94 балла.

Произвольную программу мужчины представят в субботу. В короткой программе российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места.

Самохин является двукратным чемпионом Израиля, также в его активе серебряная награда национального первенства и золото юниорского чемпионата мира.

Этап Гран-при в Москве завершится в воскресенье показательными выступлениями.