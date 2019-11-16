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Летние олимпийские виды спорта

Олег Матыцин переизбран на пост главы Международной федерации университетского спорта

Россиянин был единственным кандидатом на пост главы организации
Глава FISU Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава FISU Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин переизбран на пост главы организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FISU.

55-летний россиянин единогласно переизбран на срок до 2023 года. Матыцин был единственным кандидатом на пост главы организации. Выборы президента FISU прошли на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена.

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Россиянин является доктором педагогических наук. С 2001 по 2006 год он был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а с 2006 по 2016 год - президентом этого университета. С 2009 по 2013 год Матыцин являлся заместителем главы оргкомитета летней Универсиады 2013 года в Казани, с 2007 по 2015 год - вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, почетным президентом которого стал в 2015-м, а с 2011 по 2015 год был первым вице-президентом FISU.

С 2018 года Матыцин является членом комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийскому образованию.

Матыцин является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В этом списке значатся Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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