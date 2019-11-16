Колобков: переизбрание Матыцина говорит о высокой оценке его работы во главе FISU

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единогласное переизбрание Олега Матыцина президентом Международной федерации университетского спорта (FISU) говорит о высокой оценке его деятельности в организации. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводятся в пресс-релизе министерства, предоставленном ТАСС.

В субботу Матыцин, возглавляющий FISU с 2015 года, был переизбран на безальтернативной основе на генеральной ассамблее организации в Турине (Италия).

"Олег Матыцин - настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему", - сказал Колобков.

Президент FISU является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В этом списке значатся Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).