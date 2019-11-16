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Евро-2020

Отец Романа Еременко считает, что футболист может сыграть за сборную Финляндии на ЧЕ-2020

Полузащитник последний раз вызывался в национальную команду в 2016 году
Роман Еременко EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Роман Еременко
© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Роман Еременко может сыграть за сборную Финляндии на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал отец игрока, бывший футболист и тренер Алексей Еременко.

Сборная Финляндии 15 ноября впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. В отборочной группе J квалификационного турнира команда обеспечила себе второе место, набрав в девяти матчах 18 очков. На первой позиции располагается сборная Италии (27 очков), места с третьего по шестое занимают команды Греции (11), Армении (10), Боснии и Герцеговины (10) и Лихтенштейна (2).

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32-летний Роман Еременко выступал за сборную Финляндии с 2007 по 2016 год. За это время он провел в составе национальной команды 72 матча, забив пять мячей и сделав девять голевых передач. Осенью 2016 года хавбек на два года был дисквалифицирован за положительный допинг-тест на кокаин, после чего не вызывался в сборную.

"Все будет зависеть от [физической] формы, - сказал Еременко-старший. - В принципе, тренер сборной Финляндии (Маркку Канерва - прим. ТАСС) заинтересован в его услугах, просто Рома после двухлетнего простоя и ситуации со "Спартаком" (за красно-белых Роман Еременко выступал осенью 2018 года, в семи матчах не отметившись результативными действиями - прим. ТАСС) решил сосредоточиться на клубе".

"На это время приоритет был отдан клубу, а у сборной и без Ромы хорошо шли дела. Он принял решение не нарушать своим звездным статусом командную химию, посчитав, что в данный момент это не нужно, таким было его решение. А сейчас посмотрим, как тренер будет к этому относиться. Думаю, такая возможность, что он сможет сыграть на чемпионате Европы, есть", - добавил Алексей Еременко.

Роман Еременко выступает за "Ростов" с 2019 года. За это время он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав шесть голевых передач. Клуб из Ростова-на-Дону после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет шесть очков.

Теги
ФинляндияЕвро-2020
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