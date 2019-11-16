Эксперт: сборная Финляндии по футболу способна пошуметь на ЧЕ-2020

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Финляндии по футболу на дебютном для себя чемпионате Европы может хорошо сыграть, несмотря на то, что от нее не ждут высоких достижений. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист и тренер, отец полузащитника клуба Российской премьер-лиги "Ростов" Романа Еременко Алексей Еременко. Сборная Финляндии 15 ноября впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Команда под руководством главного тренера Маркку Канервы завоевала путевку, обыграв в домашнем матче сборную Лихтенштейна (3:0).

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"Пока очень рано говорить о перспективах сборной на чемпионате Европы, - сказал Еременко-старший. - Понятно, что это впервые в истории, большое событие для футболистов. Осуществилась мечта многих, ни разу в жизни сборная не выходила в финальную часть таких больших соревнований. Это большое событие для страны в целом". Специалист, в разные годы тренировавший финские ЯБК, "Яро" и СИК, а также казахстанский "Шахтер" и армянский "Пюник", предполагает, что сборная Финляндии может заявить о себе, как это сделала команда Исландии, которая дебютировала на чемпионатах Европы в 2016 году, дойдя до 1/4 финала турнира. "Может быть, получится, что пошумят. Понятно, что никто не ожидает каких-то высоких достижений, но пошуметь сборная Финляндии может", - добавил он. "Выход сборной Финляндии на Евро-2020 не стал сюрпризом" Еременко-старший подчеркнул, что исходя из выступления в отборочном цикле к чемпионату Европы выход сборной Финляндии в финальную стадию турнира не стоит считать чем-то удивительным. В группе J квалификации команда обеспечила себе второе место, набрав в девяти матчах 18 очков. На первой позиции располагается сборная Италии (27 очков), места с третьего по шестое занимают команды Греции (11), Армении (10), Боснии и Герцеговины (10) и Лихтенштейна (2).

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