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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Алиев: три первых места российских фигуристов на этапе Гран-при пробрали до мурашек

По словам фигуриста, он удовлетворен своим выступлением на турнире
Дмитрий Алиев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полное представительство России на пьедестале этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве в соревнованиях мужчин пробрало участника турнира Дмитрия Алиева до мурашек. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

Алиев занял на московском этапе второе место с результатом 259,88 балла, на первом месте Александр Самарин (264,45), третий - Макар Игнатов (252,87).

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"Вчера сказал Макару Игнатову - будет здорово, если пьедестал будет нашим, давно такого не было. Российский подиум - это до мурашек, вот так мы представили здесь Россию", - подчеркнул Алиев.

Алиев удовлетворен своим выступлением: "В целом я удовлетворен, хотя и не все получилось, были помарки и срывы в самом начале программы, а с чем связано, пока не могу понять - был готов очень хорошо. Пришлось кроить программу по ходу, принимать серьезные решения - вставлять четверные прыжки. Конечно, такие смены в программе, когда начинаешь думать, где что делать, влияют на оценки - вышел повтор [лутца], не успел сообразить, думал, что все в порядке", - отметил спортсмен.

"Я очень благодарен публике - по ходу проката был как в вакууме, как уши заложило. Но в финальной позе услышал публику, и это было потрясающе", - подчеркнул фигурист.

Алиеву 20 лет, он занял второе место на чемпионате Европы в Москве 2018 года. В этом сезоне спортсмен также стал третьим на этапе Гран-при в США.

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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