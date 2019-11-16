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Летние олимпийские виды спорта

Высокая оценка работы. Олег Матыцин переизбран на пост президента FISU

Россиянин возглавляет Международную федерацию университетского спорта с 8 ноября 2015 года
Глава FISU Олег Матыцин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава FISU Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Олег Матыцин переизбран на пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU) на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине.

Матыцин был единственным кандидатом на пост главы FISU, поэтому процедура выборов прошла в упрощенном режиме. "Вчера Матыцин отчитывался о проделанной работе на генеральной ассамблее, его доклад вызвал положительные эмоции и одобрение всех членов генеральной ассамблеи, - рассказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов. - Как таковых выборов сегодня не было, они прошли в форме аккламации - был один кандидат на пост, и решение было принято одобрением в виде аплодисментов. Аплодировал весь зал, и таким образом произошло переизбрание на должность".

55-летний Матыцин переизбран на срок до 2023 года. Он возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена. За четыре года под руководством Матыцина были успешно проведены четыре Всемирные универсиады, в их числе зимние Игры 2019 года в Красноярске. Он также выступил инициатором новых проектов в деятельности FISU, в частности, была разработана 10-летняя стратегия развития организации и университетского спорта в мире, рассчитанная до 2027 года.

"Олег Матыцин - настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему", - прокомментировал переизбрание Матыцина министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Переизбрание Матыцина пост главы FISU - это хорошее событие для всей страны, не так много наших представителей возглавляют международные организации. За четыре года [его руководства организацией] действительно сделано многое, но многое также еще предстоит, планы большие, - отметил Сейранов.

Помимо Матыцина, международные спортивные федерации возглавляют Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).

Амбициозные задачи

После переизбрания президент FISU поделился с ТАСС планами на ближайшие четыре года, которые он проведет на посту главы организации.

"Основные задачи - развитие международного сотрудничества и взаимодействия со странами, где пройдут ближайшие Универсиады, это три мощные державы - Россия, Китай и США. Также мы продолжим развитие программ, которые инициировали, таких как международный лагерь волонтеров. Важно продолжать укрепление взаимодействия с национальными федерациями. У нас амбициозные задачи, это подтвердили, в том числе, представители Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций, которые присутствовали на ассамблее", - рассказал Матыцин ТАСС.

Матыцин является доктором педагогических наук. С 2001 по 2006 год он был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а с 2006 по 2016 год - президентом этого университета. С 2009 по 2013 год Матыцин являлся заместителем главы оргкомитета летней Универсиады 2013 года в Казани, с 2007 по 2015 год - вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, почетным президентом которого стал в 2015-м, а с 2011 по 2015 год был первым вице-президентом FISU.

С 2018 года Матыцин является членом комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийскому образованию.

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спорта
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