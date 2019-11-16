Высокая оценка работы. Олег Матыцин переизбран на пост президента FISU

ТАСС, 16 ноября. Олег Матыцин переизбран на пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU) на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине.

Матыцин был единственным кандидатом на пост главы FISU, поэтому процедура выборов прошла в упрощенном режиме. "Вчера Матыцин отчитывался о проделанной работе на генеральной ассамблее, его доклад вызвал положительные эмоции и одобрение всех членов генеральной ассамблеи, - рассказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов. - Как таковых выборов сегодня не было, они прошли в форме аккламации - был один кандидат на пост, и решение было принято одобрением в виде аплодисментов. Аплодировал весь зал, и таким образом произошло переизбрание на должность".

55-летний Матыцин переизбран на срок до 2023 года. Он возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена. За четыре года под руководством Матыцина были успешно проведены четыре Всемирные универсиады, в их числе зимние Игры 2019 года в Красноярске. Он также выступил инициатором новых проектов в деятельности FISU, в частности, была разработана 10-летняя стратегия развития организации и университетского спорта в мире, рассчитанная до 2027 года.

"Олег Матыцин - настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему", - прокомментировал переизбрание Матыцина министр спорта РФ Павел Колобков.