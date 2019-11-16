Высокая оценка работы. Олег Матыцин переизбран на пост президента FISU

ТАСС, 16 ноября. Олег Матыцин переизбран на пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU) на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине.
Матыцин был единственным кандидатом на пост главы FISU, поэтому процедура выборов прошла в упрощенном режиме. "Вчера Матыцин отчитывался о проделанной работе на генеральной ассамблее, его доклад вызвал положительные эмоции и одобрение всех членов генеральной ассамблеи, - рассказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов. - Как таковых выборов сегодня не было, они прошли в форме аккламации - был один кандидат на пост, и решение было принято одобрением в виде аплодисментов. Аплодировал весь зал, и таким образом произошло переизбрание на должность".
55-летний Матыцин переизбран на срок до 2023 года. Он возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена. За четыре года под руководством Матыцина были успешно проведены четыре Всемирные универсиады, в их числе зимние Игры 2019 года в Красноярске. Он также выступил инициатором новых проектов в деятельности FISU, в частности, была разработана 10-летняя стратегия развития организации и университетского спорта в мире, рассчитанная до 2027 года.
"Олег Матыцин - настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему", - прокомментировал переизбрание Матыцина министр спорта РФ Павел Колобков.
"Переизбрание Матыцина пост главы FISU - это хорошее событие для всей страны, не так много наших представителей возглавляют международные организации. За четыре года [его руководства организацией] действительно сделано многое, но многое также еще предстоит, планы большие, - отметил Сейранов.
Помимо Матыцина, международные спортивные федерации возглавляют Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).
Амбициозные задачи
После переизбрания президент FISU поделился с ТАСС планами на ближайшие четыре года, которые он проведет на посту главы организации.
"Основные задачи - развитие международного сотрудничества и взаимодействия со странами, где пройдут ближайшие Универсиады, это три мощные державы - Россия, Китай и США. Также мы продолжим развитие программ, которые инициировали, таких как международный лагерь волонтеров. Важно продолжать укрепление взаимодействия с национальными федерациями. У нас амбициозные задачи, это подтвердили, в том числе, представители Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций, которые присутствовали на ассамблее", - рассказал Матыцин ТАСС.
Матыцин является доктором педагогических наук. С 2001 по 2006 год он был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а с 2006 по 2016 год - президентом этого университета. С 2009 по 2013 год Матыцин являлся заместителем главы оргкомитета летней Универсиады 2013 года в Казани, с 2007 по 2015 год - вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, почетным президентом которого стал в 2015-м, а с 2011 по 2015 год был первым вице-президентом FISU.
С 2018 года Матыцин является членом комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийскому образованию.