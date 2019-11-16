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Евро-2020

Сорокин: тестирование на допинг на матчах ЧЕ-2020 в Петербурге будет на высоком уровне

По словам гендиректора российской части оргкомитета турнира, все тесты находятся под руководством УЕФА
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Допинг-тестирование на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будет проходить на самом высоком уровне. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной подготовке города к турниру, высказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

"У нас не было никаких проблем на чемпионате мира [2018], и все допинг-тесты спортсмены прошли без проблем. Не могу сказать, что полностью осведомлен о коммуникации с WADA, главное, что тесты спортсменов были чистыми. Все тесты находятся под руководством УЕФА. Считаю, что все будет произведено на высшем уровне организации, а что случится или не случится, я сказать не могу", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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