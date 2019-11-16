Более 40 российских городов намерены создать фан-зоны ЧЕ-2020 по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 российских городов объявили о намерении создать фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург.

"Более 40 городов письменно заявили о намерении создать фан-зоны, география выходит за пределы городов, которые соприкасались с чемпионатом мира 2018 года. Фан-зоны будут в очень многих городах. В Санкт-Петербурге будет две официальные фан-зоны", - сказал Сорокин.

Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.