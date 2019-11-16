Сорокин: УЕФА имеет лишь небольшие технические вопросы к оргкомитету ЧЕ-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) имеет лишь небольшие технические вопросы к оргкомитету матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной подготовке города к турниру, высказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

"Подходы к организации чемпионатов мира и Европы разные, набор матчей и соревнований УЕФА гораздо шире и объемнее, чем у ФИФА [Международной федерации футбола]. Подходы и детали турнира отличаются: у нас впервые будут электронные билеты. Болельщики, скорее всего, будут прибывать на один матч, а не оставаться на длительное время, как на чемпионате мира. Отношения с УЕФА очень конструктивные, есть лишь небольшие технические вопросы", - сказал Сорокин.

По словам главы российской части оргкомитета, пятый инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург ожидается в феврале.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три на групповой стадии и один четвертьфинальный. Год назад санкт-петербургская арена принимала матчи чемпионата мира.