Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сорокин: УЕФА имеет лишь небольшие технические вопросы к оргкомитету ЧЕ-2020 в Петербурге

Город примет четыре матча турнира: три на групповой стадии и один четвертьфинальный
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) имеет лишь небольшие технические вопросы к оргкомитету матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной подготовке города к турниру, высказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

На эту тему

"Подходы к организации чемпионатов мира и Европы разные, набор матчей и соревнований УЕФА гораздо шире и объемнее, чем у ФИФА [Международной федерации футбола]. Подходы и детали турнира отличаются: у нас впервые будут электронные билеты. Болельщики, скорее всего, будут прибывать на один матч, а не оставаться на длительное время, как на чемпионате мира. Отношения с УЕФА очень конструктивные, есть лишь небольшие технические вопросы", - сказал Сорокин.

По словам главы российской части оргкомитета, пятый инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург ожидается в феврале.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три на групповой стадии и один четвертьфинальный. Год назад санкт-петербургская арена принимала матчи чемпионата мира.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал серии
Спортсмены в сумме за два проката получили 212,15 балла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС