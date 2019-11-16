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Евро-2020

Бесплатный транспорт будет предоставлен болельщикам в день матчей ЧЕ-2020 в Петербурге

Платформа Fan ID запущена, уже обрабатываются заявки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Болельщикам в день матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будет предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Турнир в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Билеты на матчи в России будут покупаться при предъявлении паспорта болельщика (Fan ID).

"В день матча гостям города с Fan ID будет предоставлен бесплатный проезд на транспорте", - сказал Сорокин.

"По визам все будет так же. Fan ID будет работать примерно так же, как и во время чемпионата мира. Платформа Fan ID уже запущена, уже обрабатываются заявки. На этапе заявки мы подписали все обязательства и намерены все исполнить", - добавил он.

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу - 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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