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Евро-2020

Сорокин: около 1,5 млн билетов на матчи ЧЕ-2020 уже распределены среди болельщиков

Всего болельщики оставили 19,3 млн заявок
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу уже распределены среди болельщиков. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"На турнир уже распределено около 1,5 млн билетов из 3 млн доступных. Основная часть билетов уже разыграна, вторая волна будет менее многочисленная. По Fan ID уже тысячи заявок", - сказал Сорокин.

На матчи чемпионата Европы - 2020 будет продано 3 млн билетов. Всего болельщики оставили 19,3 млн заявок, что является рекордом для чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежит финальному турниру 2016 года во Франции, когда количество заявок составило 11 млн.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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