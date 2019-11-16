Сорокин: около 1,5 млн билетов на матчи ЧЕ-2020 уже распределены среди болельщиков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу уже распределены среди болельщиков. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"На турнир уже распределено около 1,5 млн билетов из 3 млн доступных. Основная часть билетов уже разыграна, вторая волна будет менее многочисленная. По Fan ID уже тысячи заявок", - сказал Сорокин.

На матчи чемпионата Европы - 2020 будет продано 3 млн билетов. Всего болельщики оставили 19,3 млн заявок, что является рекордом для чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежит финальному турниру 2016 года во Франции, когда количество заявок составило 11 млн.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.