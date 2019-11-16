Фигуристы Синицина и Кацалапов заявили, что оставили все силы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, оставили все силы на предпоследнем в сезоне этапе Гран-при в Москве. Об этом они сообщили журналистам.

На московском этапе Синицина и Кацалапов по сумме двух программ набрали 212,15 балла и заняли первое место. Ранее фигуристы выиграли этап в Китае. Благодаря этим результатам Синицина и Кацалапов квалифицировались в финал Гран-при.

"Очень устали, все оставили на льду, нужно отдохнуть", - сказал Кацалапов.

"Мы довольны нашим стартом Гран-при, - добавила Синицина. - Есть к чему стремиться, улучшаться, сейчас передохнем денечек и будем работать".

Финал пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.