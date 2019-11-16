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Сборные по футболу

Сорокин: болельщики после ЧМ осознают, что они стали нужны сборной России по футболу

По словам гендиректора российской части оргкомитета ЧЕ-2020, болельщики поняли, что не они существуют для сборной, а сборная играет для них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Болельщики стали осознавать, что они нужны для сборной России по футболу. Такое мнение журналистам в субботу высказал генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

Сборная России в субботу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы сыграет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 мск. На прошлогоднем чемпионате мира в России сборная страны впервые в истории дошла до четвертьфинала.

"Прошел полный поворот по отношению к нашей сборной после чемпионата мира, принцип "Играем за вас" оказал большое воздействие на восприятие нашей сборной. Болельщики поняли, что не они существуют для сборной, а сборная играет для них - это эпохальное событие. Мы помним разные высказывания наших игроков в разные времена в адрес болельщиков, сейчас отношение другое. Но ожидания и требования после чемпионата мира к ним другие", - сказал Сорокин.

Россияне досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Теги
РоссияСорокин, Алексей Леонидович
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