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Наследие ЧМ-2018

Сорокин назвал удовлетворительной ситуацию с наследием ЧМ-2018 вокруг стадионов

До конца года ряд стадионов, построенных к турниру, должен быть переданы региональным властям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация с работой стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года по футболу в России, выглядит удовлетворительной после завершения турнира. Такое мнение журналистам в субботу высказал генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин, который занимал эту же должность в оргкомитете чемпионата мира.

До конца года ряд стадионов, построенных к чемпионату мира, должен быть переданы региональным властям.

"Ситуация по наследию стадионов удовлетворительная - в целом задача вернуть все средства, потраченные на строительство, не стоит. Было бы хорошо выйти в бездефицитность, но это требует времени. Почти ни в одной стране стадион не окупился с точки зрения строительства, но может отбиться в плане содержания, это требует время. Все стадионы находятся в стадии развития, операторы думают над максимально эффективном использовании", - сказал он.

За исключением "Лужников" и "Казань-Арены", стадионы чемпионата мира используются в качестве домашних арен клубами премьер-лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги. "Везде играют клубы, думают о проведении других мероприятий на аренах. Тенденция вполне позитивная, мы видим пример Волгограда и Ростова-на-Дону, где собираются тысячи болельщиков", - отметил Сорокин.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года, Международная федерация футбола признала турнир лучшим в истории. Победительницей мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в истории вышла в плей-офф и сумела дойти до 1/4 финала.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичНаследие ЧМ-2018
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