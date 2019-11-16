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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" обыграли датский ГОГ в матче гандбольной Лиги чемпионов

Российский клуб одержал третью победу и занимает пятое место в группе

ТАСС, 16 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" одержал победу над датским ГОГ со счетом 36:28 в домашнем матче восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в подмосковном Чехове.

"Чеховские медведи" набрали 6 очков и занимают пятое место в группе D, эта победа стала для команды третьей при пяти поражениях. ГОГ идет вторым с 9 очками в активе. Лидером группы является румынское "Динамо" (13 очков). В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы.

В следующем матче "Чеховские медведи" в гостях сыграют с "Динамо", встреча состоится 20 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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