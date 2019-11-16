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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Жулин: фигуристы Синицина и Кацалапов не боятся борьбы с лидерами в финале Гран-при

В субботу спортсмены выиграли московский этап Гран-при
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов понимает, что борьба в финале Гран-при с лидерами будет очень сложной, но они не боятся соперничества с четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Таким мнением с ТАСС поделился тренер россиян Александр Жулин.

Синицина и Кацалапов выиграли московский этап серии Гран-при, набрав 212,15 балла (86,09 за ритм-танец и 126,06 - за произвольный). На предыдущем этапе в Китае россияне также были победителями, та победа стала для них первой в карьере на этапах серии. Дуэт обеспечил себе участие в финале Гран-при, который пройдет в декабре в Турине (Италия).

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"Вика и Никита год назад выступали в финале Гран-при и прекрасно понимают, что этот турнир далеко не подарок. Соревноваться на разных континентах с разными соперниками - это одно, а вот оказаться со всеми лидерами в одной разминке - совсем другое, вот тогда все это более зримо и для тренеров, и для судей, тогда есть уже четкое понимание, кто тут первый номер, а кто второй", - отметил Жулин.

"Будем готовы, мы ничего не боимся. Хотя и прекрасно понимаем, что Пападакис и Сизерон - четырехкратные чемпионы мира, никому и никогда с ними легко не было", - продолжил тренер.

Жулин отметил, что дуэт выступил удачнее на этапе в Москве, чем в Китае: "Китай - тяжелый сегмент, потом сразу этап серии в России. Неделю назад не совсем был доволен их произвольной программой, но сегодня все было намного лучше. Мы знаем, над чем работать в произвольном танце - нужно прибавлять и в "физике", и в эмоциях, и еще много в чем".

Не надо метаться

Жулин доволен тем, что российская публика хорошо приняла новую произвольную программу Синициной и Кацалапова. "Я доволен - публика приняла эту программу, да и ребята с хорошим настроем катались. Они прибавляют от старта к старту, если бы этого не происходило, был бы уже тревожный звоночек. Я как тренер понимаю - расти есть куда и в короткой, и в произвольной программах, нет предела совершенству".

Специалист здраво относится к критике его постановки произвольной программы со стороны болельщиков после китайского этапа серии.

"Я творческий человек, нормально отношусь к критике, - сказал тренер. - Мы всегда в поиске, но я считаю - нужно верить в свою программу, а в чем усилиться, чтобы она засверкала, я знаю. Что касается короткой программы, то это, что называется, штучная вещь - такое редко случается. Просто катай чисто и получай удовольствие, да и ребятам она безумно нравится".

"Что бы ни говорили, не надо метаться, надо делать свою работу хорошо. Попадание в программы - это трудная задача, и нашу произвольную я не считаю неудачной. Просто ее надо довести до ума и актерски, и музыкально", - добавил Жулин.

Финал серии Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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